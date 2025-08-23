Compartir

Este sábado 23 de agosto, todas las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), prestarán servicio en un operativo especial a fin de que las personas que lo requieran acudan a revocar la cédula de identidad sin cita.

Así mismo, las personas cuyo rango de cédula esté comprendida entre los 22 millones a 32 millones podrán acudir a fin de verificar sus datos.

Los requisitos para los ciudadanos venezolanos es presentar copia simple del Acta de Nacimiento y para los extranjeros, copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

El horario de atención a los usuarios será de 8:00 am. a 2:00 pm. según refiere la cuenta oficial de la red social de Instagram en la institución.

