El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) llevará a cabo una nueva jornada especial de cedulación y verificación de datos sin cita, hasta el 21 de noviembre.
A través de su cuenta Instagram, el ente informó que esta actividad está dirigida a toda persona mayor de 18 años, destacando que, para la verificación de datos, si es venezolano deberá presentar copia simple de su partida de nacimiento, y si es naturalizado, deberá llevar copia de la Gaceta Oficial o constancia de naturalización. “Ambos requisitos se pueden presentar de forma física o digital”.
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Nueva jornada nacional de cedulación sin cita
Las distintas oficinas de identificación, a nivel nacional, estarán laborando desde la 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Con esta jornada especial, el Saime reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo sus servicios para garantizar una atención oportuna al pueblo.
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