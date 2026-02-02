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Saime se activa en todo el país con el programa Cada rincón de la Patria

By Redacción Carabobo
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Saime se activa en todo el país

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El Saime se activa en todo el país con el programa Cada Rincón de la Patria, muy atentos ya que estará en varios estados desde mañana. Así lo a conocer el Servicio en sus redes sociales hoy domingo 1º de febrero de 2026.

En esta primera oleada, los tráilers se desplazan directamente a las comunidades para facilitar tus trámites de identificación sin intermediarios, dijo el Saime. En las redes sociales indicaron en que municipio y estado estarán activos.

Saime se activa en todo el país con el programa Cada rincón de la Patria

​“Nuestro objetivo es claro: garantizar el derecho a la identidad de todos, comenzando por localidades estratégicas para luego cubrir progresivamente cada rincón del Territorio Nacional”; indicó el Saime.

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