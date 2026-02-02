Compartir

El Saime se activa en todo el país con el programa Cada Rincón de la Patria, muy atentos ya que estará en varios estados desde mañana. Así lo a conocer el Servicio en sus redes sociales hoy domingo 1º de febrero de 2026.

En esta primera oleada, los tráilers se desplazan directamente a las comunidades para facilitar tus trámites de identificación sin intermediarios, dijo el Saime. En las redes sociales indicaron en que municipio y estado estarán activos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Saime (@redsocialsaime)

Saime se activa en todo el país con el programa Cada rincón de la Patria

​“Nuestro objetivo es claro: garantizar el derecho a la identidad de todos, comenzando por localidades estratégicas para luego cubrir progresivamente cada rincón del Territorio Nacional”; indicó el Saime.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas