El expresidente de Fedecámaras Jorge Roig habló de la propuesta de salario mínimo de 200 dólares. En una entrevista para el circuito Unión Radio destacó que el mismo en la actualidad es inviable.

Señaló Roig que este aumento el cual es esperado por los trabajadores pero que del mismo no se han hecho anuncios oficiales no se podría pagar en la actualidad. Indicó Roig que si se hace un aumento sería en un monto menor.

Dicho sueldo pasaría en la actualidad a alcanzar un monto de 100 a 110 dólares además de bonos vacacionales como de aguinaldos. La propuesta de los 200 dólares fue hecha por representantes de la CTV.

«Los empresarios no estamos de acuerdo con ese monto. La OIT no opina, al igual que el Gobierno que no ha opinado. 200 dólares no es vendible. No hay manera de pagarlo porque son 8 millones de empleados”, dijo Roig.

Salario mínimo de 200 dólares en Venezuela

“Serían dieciséis mil millones de dólares y no hay manera de sacarlos. Aquí no se trata de emitir dinero inorgánico», indicó Roig a Unión Radio. El gobierno nacional no ha hecho ningún anuncio de aumento en lo que va de año.

Solo aumentaron los bonos y hasta ahora sigue el tema expuesto en el tapete, pero el mismo sigue sin cristalizarse. El salario se mantiene en 130 bolívares, monto también que cobran los pensionados.

