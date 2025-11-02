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El ex príncipe Andrés, quien fuera desalojado hace pocas horas de la residencia de su hermano el rey Carlos III en Inglaterra es señalado por la contratación de prostitutas. Así lo dio a conocer el historiador Andrew Lownie en el Daily Mail.

Dijo el historiador en un pódcast que Andrés en el año 2001 contrató un total de 40 mujeres en tan solo cuatro días. Esto lo hizo en un viaje a Tailandia el cual era financiado por contribuyentes.

Indicó el historiador que en esos años el ex príncipe estaba atravesando una crisis debido a su edad y es por ello que buscaba mujeres jóvenes. «En 2001, Andrés tiene 41 años, está pasando por su crisis de la mediana edad y básicamente empieza a perseguir a muchísimas mujeres», explicó Lownie.

Ex príncipe Andrés

«Utiliza la excusa de su cargo como enviado comercial, pagado por los contribuyentes, para irse de viaje», dijo. Subrayó que en ese tiempo solo se alojaba en hoteles lujosos en lugar de hacerlo en las embajadas oficiales.

«Andrés hizo traer a 40 prostitutas en el lapso de cuatro días. Todo esto fue posible gracias a diplomáticos y otras personas», aseguró Lownie. Dijo que las fuentes son además periodistas de la agencia Reuters.

Andrés Mountbatten-Windsor como se le conoce ahora, tenía fuertes vínculos amistosos con Jeffrey Epstein. Hay varias mujeres que lo señalan de abuso y esperan justicia.

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