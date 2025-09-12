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Las salidas para Isla Larga desde Patanemo en septiembre puedes hacerla este fin de semana. Llega el sábado y domingo y puedes organizar tu salida para la bahía y salir a la bella isla para que pases un día de sol.

Isla Larga te espera con sus aguas cristalinas, así que arma tu logística, comida, bebidas, como el hielo y zarpa desde la bahía. Recuerda que los zarpes inician a partir de las 7:30 de la mañana, en los distintos puntos que hay en Patanemo puedes solicitar información.

Si no tienes carro, puedes ir en autobús, tres dólares al costo de la tasa del día del BCV puedes hacerla desde el Big Low Center; para que de esa manera puedas llegar a la “ciudad que está de moda”.

Recuerda que además de Patanemo hay otros sitios que puedes visitar, Puerto Cabello no es solo playa. Tienes el malecón, con los restaurantes, tienes las calles históricas cercanas, entre otros sitios.

El Fortín Solano, el cual es uno de los lugares que debes visitar y conocer toda su mágica historia. Si te quieres quedar en Puerto Cabello hay posadas a buenos precios, las cuales te recomendamos.

Salidas para Isla Larga desde Patanemo en septiembre

La tarifa es de $10 por persona, abordan ocho personas máximo en la lancha lo que está permitido tanto por INEA como por Inparques; informó Patanemo Turismo al equipo reporteril de Noticias24Carabobo.

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Lo zarpes inician a partir de las 7:30 de la mañana y el retorno como máximo 4 de la tarde. Muy importante no está permitido el acceso de animales domésticos, arpones, parrilleras ni botellas de vidrio.

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