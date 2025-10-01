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Salomón Rondón y el Real Oviedo silenciaron al Valencia en el Mestalla en un encuentro electrizante de principio a fin. El equipo oviedista dio la pelea ante los valencianos que no se rindieron en la jornada de ayer en la Liga de España.

Un 2×1 señaló la pizarra en un juego donde la defensa brilló de parte y parte, y donde los del Real Oviedo le bastaron pocos minutos para enfocarse en la diferencia. De esta manera conquistan los tres puntos.

El Valencia pareció sobrado en los primeros minutos comenzaron a atacar y todos los tiros buscaban a Arnaut Danjuma quien selló la primera diana de los naranjas. El Valencia parecía cerrarse por momentos en una defensa hermética.

Precisamente una falta en el área hizo que Danjuma se parara en el punto penal, teniendo una oportunidad para poder ampliar a dos goles. Pero el arquero oviedista, Aarón Escandell supo qué hacer y atajar el penal.

Salomón Rondón y el Real Oviedo silenciaron al Valencia

Por momentos el Oviedo parecía armarse en una ofensiva que comenzaba a llegar ante sus rivales. Poco a poco aprovecharon brechas que iban quedando en la defensa armada del Valencia.

Los disparos de larga distancia avisaba que los del Real Oviedo venían por más. Fue en el minuto 85, cuando Luka Ilic no titubeó aprovechando una pelota que quedo cerca para empatar el juego.

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Aun en los abrazos de celebración, apenas un minuto después, Salomón Rondón mostró su jerarquía con los oviedistas. Rondón marcaba la diferencia con un tanto que silenció el estadio de los valencianos.

De esa manera, los dirigidos por Paunovic sumaron tres importantes puntos en la Liga de España.

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