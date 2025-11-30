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El Salón de Nacimientos UC 2025 se inaugurará este lunes 1º de diciembre. La muestra estará en los espacios de la Galería Luisa Palacios de la Dirección Central de Cultura, está integrada por 40 piezas bidimensionales y tridimensionales.

La jefa del Área Funcional de Artes Visuales, Isabel Neus, señaló que el propósito de esta exhibición es preservar la tradición y los valores autóctonos de estas fechas. Además, señaló que es un espacio para proyectar el ingenio y la creatividad.

Los pesebres fueron elaborados con técnicas mixtas y variados materiales para lograr propuestas originales, las cuales buscan realzar la imagen de la Sagrada Familia.

Salón de Nacimientos UC 2025 será inaugurado

Comentó que algunas de las obras son de alumnos de la escuela de Artedidacta del estado Lara. Otras de artistas locales y también de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC.

Sobre el acto inaugural, mencionó, que tendrá muchos otros atractivos aparte de la colección, pues contará con una puesta en escena a cargo de Danzas Universidad de Carabobo. Y la participación de la Estudiantina Universitaria «Rafael Dalamau».

La directora central de cultura, María Blanca Rodríguez, invitó a visitar esta variada muestra los días lunes a jueves en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. “Esperamos que asista la comunidad intra y extra universitaria. También los colegios, porque en esta exposición van a conocer los trabajos de artistas, artesanos de la entidad y de otros estados que han querido participar”.

Habilidades manuales

Expresó que, a través de sus piezas, cada uno de los participantes ha demostrado sus habilidades manuales, su amor por esta tradición y la importancia que tiene para los venezolanos el Nacimiento del Niño Dios.

“Esta muestra ha sido preparada con mucho compromiso y profesionalismo del Área Funcional de Artes Visuales”. La exposición, recordó Rodríguez, estará abierta al público hasta el 2 de febrero de 2026.

“La Universidad de Carabobo siempre organiza actividades para resaltar las tradiciones nacionales y regionales. Este Salón evidencia el compromiso de la institución con la protección y proyección del patrimonio cultural y artístico nacional”.

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