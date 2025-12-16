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El salsero Willie González recorrió Caracas en una buseta, el popular cantante de salsa romántica estuvo en un Encava por distintas zonas de la capital. Recordemos que el mejor exponente de ese género latino en Venezuela es un autobús.

Desde tempranas horas el salsero se subió al bus para recorrer Caracas, luego de estar la noche del sábado brindando un concierto en La Rinconada. El salsero dijo estar agradecido por tanto amor.

El cantante de éxitos como “Enamorado estoy de ti”, “Pequeñas Cosas”, entre otras se sorprendió de que su música suene tanto en los autobuses venezolanos. Esto no solo en Caracas también en varias ciudades del país.

Salsero Willie González

“Gracias a todos ustedes, mi música siempre suena en este medio de transporte. Venezuela nunca me deja de sorprender, cada rincón de este país tiene una historia que contar y una melodía que acompañar. ¡Sigan bailando al ritmo de nuestra música!”, dijo González.

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Willie es uno de los salseros más queridos en el país, entre los cuales también están Eddie Santiago, como también Gilberto Santarosa, Víctor Manuel, David Pabón. Como también el fallecido Frankie Ruiz.

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