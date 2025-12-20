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La salud de Norah Suárez en diciembre va mejorando y camina paso a paso con un bastón. La comediante y humorista se le vio al lado del médico Argenis León. El profesional dijo que Norah había llegado en cama y sale con un bastón.

La actriz de 77 años estuvo en cama durante un tiempo, pero ayer nuevamente se le vio caminando con el bastón y lista para pasar una Navidad en familia. Norah goza del aprecio de todo el país.

Salud de Norah Suárez en diciembre

Trabajó en los documentales de Renny Ottolina, luego durante varios años al lado de Joselo, en El Show de Joselo en Venevisión. Ya para 1990 entró a RCTV donde estuvo durante un largo tiempo en el recordado espacio Radio Rochela.

Ha sido una de las personas que imita a varias artistas, quienes por cierto le desearon mucha salud en su cuenta de Instagram. Norah por supuesto seguirá en tratamiento con los fisiatras.

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