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Casi ocho mil atenciones médicas a la comunidad realizó el programa Salud Integral Universitaria de la UC (Universidad de Carabobo), hasta septiembre de 2025. Coordinado por el Vicerrector Administrativo, este plan constituye, hoy en día, una de las herramientas de mayor apoyo para los profesores universitarios.

El Profesor José Ángel Ferreira informó que se trata de un esfuerzo solidario que realizan el Vicerrectorado, los directores y coordinadores del programa Salud Integral Universitaria.

El cual está integrado por Uami en Valencia y Sanauc en Maracay, el Laboratorio de Exploración Cardiopulmonar “Dr. Vytautas Subacius”; el laboratorio clínico Centro de Análisis Especialidades “Dr. Jacobo Domínguez Rochill” (dependencias de la la Universidad de Carabobo).

Y los convenios con la Unidad de Imágenes Los Colorados y la Unidad Docente de Estudios Médicos (Udem) para ecografías. Así mismo, incorpora el programa Por Tu Salud de la Fundación Fopediuc, el cual representa un auxilio para financiar exámenes médicos.

El también presidente de la Fundación Fopediuc, ofreció detalles de la ejecución de Salud Integral Universitaria entre los meses de enero a septiembre de 2025. Cuando canalizó 8.639 atenciones médicas para toda la comunidad.

Salud Integral Universitaria de la UC

En su mayoría a miembros de la comunidad universitaria: 3.002 docentes, 4.309 empleados, 1.130 obreros, sus respectivas cargas familiares, 64 sobrevivientes y 299 externos.

Explicó Ferreira que, en el caso de Por Tu Salud, los exámenes que se realizan en Uami son sufragados en un 50% por Fopediuc Este programa se desarrolla desde mediados de febrero hasta finales de noviembre.

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Los procedimientos realizados por programa Por Tu Salud fueron: 133 del Laboratorio Cardiopulmonar; 102 ecografías; 30 exámenes de rayos X; 258 laboratorios; 3 mamografías y 34 procedimientos odontológicos.

Según las estadísticas, se destaca que las consultas más demandadas fueron Medicina General, seguidas por Medicina Interna, Cardiología, Traumatología y Ginecología.

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