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La salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, sigue generando preocupación tras la grave caída que sufrió durante la preliminar de traje de noche el pasado 19 de noviembre en Bangkok.

La candidata, quien es doctora de profesión, se precipitó a través de una abertura del escenario mientras realizaba su pasarela.

En un comunicado emitido el 8 de diciembre, la Organización Miss Universo y la familia de la concursante confirmaron la gravedad de las lesiones. Henry sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, además de una fractura y múltiples laceraciones faciales, junto con otras heridas que están siendo evaluadas por el equipo médico.

Salud de Miss Jamaica

La joven permanece ingresada en un hospital de la capital tailandesa, bajo observación especializada y sin una fecha prevista de alta. La MUO aseguró que mantiene contacto permanente con sus familiares y que ha iniciado una revisión de los protocolos de seguridad, en respuesta a las críticas sobre las condiciones del escenario.

El accidente ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores y ex concursantes han expresado apoyo a Henry y pedido mayor protección en futuras ediciones del certamen. En Jamaica, la noticia ha provocado conmoción y mantiene en vilo a la audiencia local, que sigue de cerca su evolución médica.

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