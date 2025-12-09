EntretenimientoFarándula

Sigue generando preocupación la salud de Miss Jamaica tras caída con fractura

By Redacción Carabobo
0
89
Salud Miss Jamaica

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, sigue generando preocupación tras la grave caída que sufrió durante la preliminar de traje de noche el pasado 19 de noviembre en Bangkok.

La candidata, quien es doctora de profesión, se precipitó a través de una abertura del escenario mientras realizaba su pasarela.

En un comunicado emitido el 8 de diciembre, la Organización Miss Universo y la familia de la concursante confirmaron la gravedad de las lesiones. Henry sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, además de una fractura y múltiples laceraciones faciales, junto con otras heridas que están siendo evaluadas por el equipo médico.

Salud de Miss Jamaica 

La joven permanece ingresada en un hospital de la capital tailandesa, bajo observación especializada y sin una fecha prevista de alta. La MUO aseguró que mantiene contacto permanente con sus familiares y que ha iniciado una revisión de los protocolos de seguridad, en respuesta a las críticas sobre las condiciones del escenario.

El accidente ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores y ex concursantes han expresado apoyo a Henry y pedido mayor protección en futuras ediciones del certamen. En Jamaica, la noticia ha provocado conmoción y mantiene en vilo a la audiencia local, que sigue de cerca su evolución médica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Clara Vegas Goetz se coronó Miss Universe Venezuela 2025

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourceversión final
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Paramount lanza oferta por Warner Bros. superando a Netflix
Artículo siguiente
FANB detiene a empleado de peaje por sustracción de fondos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes