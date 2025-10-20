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La salud visual es de vital importancia, especialmente durante los primeros años de vida. Ignorar un problema ocular puede afectar directamente el rendimiento en los estudios, la conducta y hasta la interacción social.

Algunas afecciones, como el astigmatismo o la hipermetropía, pueden pasar desapercibidas durante la niñez. Sin embargo, existen algunas señales que deben ser tomadas en cuenta en casa y en el colegio: el niño se acerca demasiado al pizarrón, a cuadernos o libros; choca con objetos, se pega al televisor o a dispositivos móviles, se frota los ojos con frecuencia, e incluso muestra bajo rendimiento escolar sin otra causa aparente.

Otras señales críticas incluyen la inclinación de la cabeza o la presencia de ojos desviados (estrabismo). Una urgencia médica es la leucocoria, cuando la pupila del niño aparece blanca en fotografías con flash. Esta condición puede indicar desde cataratas hasta retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular infantil, y requiere atención médica inmediata.

Impacto de las pantallas en la miopía

El uso temprano y prolongado de dispositivos electrónicos, son algunos factores de riesgo en los niños para el desarrollo de miopía.

Ante ello, el especialista advierte que, en ocasiones, los padres dan el celular a los niños para que se entretengan, lo que conlleva un exceso de visión cercana. Este hábito no solo dificulta la visión de lejos, afectando directamente el rendimiento académico (impide ver el pizarrón), sino que el uso excesivo de pantallas estimula la dopamina, generando hiperactividad y dependencia digital.

Consecuencias de no detectarlos a tiempo

La detección tardía de afecciones como el estrabismo, las cataratas congénitas o el glaucoma infantil tiene consecuencias graves. El niño puede desarrollar ambliopía (“ojo vago”), una visión incompleta que puede volverse irreversible, o incluso llegar a tener ceguera definitiva por daño al nervio óptico.

Algunos síntomas visuales pueden confundirse fácilmente con trastornos de aprendizaje o conducta, como la falta de atención o la intranquilidad. Por eso, solo una evaluación oftalmológica especializada puede determinar si la dificultad tiene una raíz visual y el niño necesita lentes correctivos.

Noticias 24 Carabobo

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