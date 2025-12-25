ActualidadNacionalLo más vistoPortada

¡Salud y éxitos!, Feliz Navidad les desea Noticias24Carabobo y este es nuestro mensaje

By Danny Valdiviezo
0
33
Feliz Navidad les desea Noticias24Carabobo

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Feliz Navidad les desea Noticias24Carabobo, en esta noche cargada de deseos, alegría y mucha esperanza les enviamos un abrazo por este día tan especial. Una vez más esperamos el nacimiento del hijo de Dios…

Nace la esperanza, nace la felicidad, pero de igual modo nace la constancia y el trabajo de seguir trabajando por nuestro estado Carabobo como también por Venezuela. Y seguir día a día informando…

Feliz Navidad les desea Noticias24Carabobo

Es por ello que esta noche deseamos lo mejor para ustedes y sus familiares, que la alegría cubra cada hogar de nuestra entidad carabobeña, de nuestro país y el mundo. Y que siempre reine el respeto, la unión y la armonía.

La Navidad es alegría, es felicidad, y es unión… desde Noticias24Carabobo elevamos oraciones por el mundo, por la paz mundial. Y desde ya nos vamos preparando para lo que será el año 2026.

FELIZ NAVIDAD

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estas son las 10 cosas que no debes hacer ni el 24 ni el 31 de diciembre

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias24Carabobo
Artículo anterior
¡Ahora!, Conoce los daños que causa la pirotecnia
Artículo siguiente
¡A la playa!, Patanemo te espera hoy 25 de diciembre, (precio de sillas y toldos)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes