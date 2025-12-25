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Feliz Navidad les desea Noticias24Carabobo, en esta noche cargada de deseos, alegría y mucha esperanza les enviamos un abrazo por este día tan especial. Una vez más esperamos el nacimiento del hijo de Dios…

Nace la esperanza, nace la felicidad, pero de igual modo nace la constancia y el trabajo de seguir trabajando por nuestro estado Carabobo como también por Venezuela. Y seguir día a día informando…

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Feliz Navidad les desea Noticias24Carabobo

Es por ello que esta noche deseamos lo mejor para ustedes y sus familiares, que la alegría cubra cada hogar de nuestra entidad carabobeña, de nuestro país y el mundo. Y que siempre reine el respeto, la unión y la armonía.

La Navidad es alegría, es felicidad, y es unión… desde Noticias24Carabobo elevamos oraciones por el mundo, por la paz mundial. Y desde ya nos vamos preparando para lo que será el año 2026.

FELIZ NAVIDAD

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