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Comer maíz sancochado es beneficioso porque es rico en fibra, vitaminas del grupo B, minerales como magnesio y potasio, y antioxidantes como la luteína y zeaxantina. Ayuda a la digestión y previene el estreñimiento.

Además mejora la salud ocular, fortalece los huesos, puede reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y aporta saciedad para controlar el apetito. Este es uno que puedes tener para comerlo de vez en cuando.

Salud digestiva: La fibra del maíz ayuda a regular el tránsito intestinal, aliviando el estreñimiento y previniendo hemorroides.

Comer maíz sancochado tiene sus beneficios

Excelente para la salud ocular: los carotenoides luteína y zeaxantina, presentes en el maíz, protegen la visión y reducen el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad.

Salud ósea: el maíz contiene magnesio y fósforo, esenciales para mantener los huesos fuertes y saludables.

Función cardiovascular: este contiene antioxidantes como el ácido ferúlico y los fitoesteroles, que ayudan a proteger el corazón y pueden reducir el colesterol.

Salud cerebral y nerviosa: es una buena fuente de vitaminas del grupo B, que son importantes para el buen funcionamiento del cerebro y la memoria.

Antioxidantes: también tiene un alto contenido de antioxidantes, que combaten el daño celular y el envejecimiento.

Saciedad: su alto contenido de fibra e hidratos de carbono le otorga poder saciante, ayudando a controlar el apetito.

Más propiedades

Fibra: Esencial para la digestión y la salud intestinal.

Vitaminas del grupo B: Incluyendo ácido fólico, vitamina B1 (tiamina) y vitamina B6, importantes para el cerebro, la memoria y la formación de glóbulos rojos.

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Minerales: Aporta magnesio, potasio, fósforo y hierro, importantes para diversas funciones corporales y la formación de huesos.

Es preferible cocinarlo al vapor, hervido o al microondas, y se puede agregar a ensaladas, sopas o pastas.

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