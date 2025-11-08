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Para bajar la tensión rápidamente, respira profundamente y practica la meditación para calmarte. También puedes beber un vaso de agua fresca, escuchar música relajante o realizar estiramientos suaves.

Para un efecto más inmediato, algunas técnicas de respiración como la respiración de abeja (cantar un zumbido mientras exhalas) pueden ayudar a calmarse de inmediato. Hay varios tips para que conozcas como hacerlo.

Bajar la tensión rápidamente, consejos inmediatos

Respiración profunda: Inhala por la nariz expandiendo el abdomen y exhala lentamente por la boca. Puedes practicar la respiración de abeja para calmarte rápidamente.

Técnicas de relajación: Dedica unos minutos a meditar, escuchar música relajante o tomar un baño caliente para reducir el estrés.

Estiramientos: Realiza estiramientos suaves, especialmente en la parte superior del cuerpo, para relajar los músculos y mejorar la circulación.

Hidratación: Bebe un vaso de agua fresca para ayudarte a hidratarte y diluir la sangre.

Chocolate negro: Consume una pequeña porción de chocolate negro con alto contenido de cacao, ya que los flavonoides pueden ayudar a relajar los vasos sanguíneos.

Posición de las piernas: Si la tensión baja, eleva las piernas con un ángulo recto para mejorar el flujo sanguíneo al cerebro.

Cambios a largo plazo para mantener la tensión

Reduce el consumo de sal: Disminuye la sal en la cocina y revisa las etiquetas de los productos procesados, ya que muchos contienen sodio oculto.

Haz ejercicio regularmente: La actividad física moderada de forma regular ayuda a controlar la presión arterial a largo plazo.

Mantén un peso saludable: Perder el exceso de peso puede tener un impacto significativo en tu presión arterial.

Sigue una dieta saludable: Incorpora más frutas, verduras y legumbres en tu dieta y limita las grasas saturadas, azúcares y alimentos ultraprocesados.

Limita el alcohol: Reduce el consumo de alcohol, ya que puede elevar la presión arterial.

Deja de fumar: Fumar aumenta la frecuencia cardíaca y daña las arterias, lo que eleva la presión arterial.

Duerme lo suficiente: Asegúrate de tener un buen descanso nocturno.

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