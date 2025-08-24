Compartir

Cuida tu tensión arterial con alimentos saludables, bajos en grasa, se debe priorizar una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales. Además de legumbres, nueces, semillas y pescado, es lo recomendado.

Se debe limitar el consumo de sal, dulces, carnes rojas y bebidas azucaradas, y optar por lácteos bajos en grasa, grasas saludables y proteínas magras como el pollo y el pescado. Como evitar la comida rápida.

Frutas y verduras: Aportan potasio, fibra y antioxidantes que ayudan a relajar las arterias. Destacan los plátanos (potasio), las fresas y arándanos (antocianinas). Además de las espinacas y acelgas (potasio y magnesio) y la remolacha (nitratos).

Cuida tu tensión arterial

Cereales integrales: Avena, centeno y trigo integral ayudan a estabilizar la presión sanguínea. Recuerda que debes consultar con tu médico de confianza y hacer ejercicios para poder complementar la dieta.

Legumbres y nueces: Frijoles, lentejas y pistachos son buenas fuentes de proteínas y otros nutrientes beneficiosos. Pescado: Especialmente el pescado graso, es una excelente fuente de proteínas y grasas saludables.

Lácteos desnatados: Proporcionan calcio, importante para la tensión arterial. Ajo: Actúa como vasodilatador y ayuda a purificar la sangre. Chocolate negro: Contiene compuestos que pueden mejorar la salud arterial.

Aceites vegetales: Incluir grasas saludables de origen vegetal en la dieta. Sal: Se debe reducir el consumo de sal para evitar la constricción de las arterias.

Más recomendaciones

Carnes rojas y embutidos: Se deben reducir. Dulces y bebidas azucaradas: Limitar su ingesta, ya que pueden afectar la presión arterial. Alimentos procesados: A menudo contienen altos niveles de grasas saturadas o grasas trans, y sal.

Alcohol: Un consumo excesivo puede ser perjudicial. Mantequillas y margarinas: Se recomienda moderar su consumo. Usar hierbas y especias: Utiliza laurel, orégano, tomillo o perejil en lugar de sal para dar sabor a tus comidas.

Elegir opciones bajas en sodio: Si consumes lácteos o quesos, opta por variedades bajas en sodio.

