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Una siesta puede rejuvenecer tu cerebro, recomiendan unos buenos minutos de sueño, en el cual puedas descansar para seguir la faena del trabajo. Así lo recomendó un estudio de la Sleep Health.

Dicho análisis se hizo entre 378 mil personas, encontrando el estudio que quieres tengan predisposición genética a dormir siestas tienen mayor volumen cerebral. Equivalente incluso a seis años y medio más joven.

Recomiendan tener una siesta reparadora donde el cerebro descanse, se recomienda olvidar el celular por esos instantes. Para que el cerebro pueda descansar, de esa manera puedes dormir y tener un descanso profundo.

Una siesta puede rejuvenecer tu cerebro

Sugieren que durante el día se debe tener un descanso pausado entre la rutina del trabajo, o el estrés. Apartarse un poco de lo que estas haciendo y aprovechar esos minutos los cuales le hacen muy bien a tu cerebro.

Indican que lo ideal es que la siesta tenga entre 10 a 40 minutos en un periodo que va entre la una y cuatro de la tarde. Recomiendan levantarse, tomar agua y seguir con el trabajo o la faena que estés ejecutando.

Todo eso será suficiente para mejorar el ánimo, la atención y proteger tu mente, sin afectar el sueño nocturno. Como indican no tomar café en horas de la tarde, más bien tomar agua para que puedas rendir las ocho horas de descanso.

Más recomendaciones

Para mantener un cerebro joven, adopta una dieta equilibrada, haz ejercicio físico regular, estimula tu mente con actividades cognitivas y sociales. Duerme lo suficiente y gestiona el estrés.

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Evitar hábitos perjudiciales como el tabaco y moderar el alcohol también es fundamental, al igual que mantener bajo control factores de riesgo como el colesterol y la presión arterial. Realiza ejercicios y consulta a tu médico.

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