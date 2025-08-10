Compartir

Para mantener la tensión arterial bajo control, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable. Esto incluye mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta equilibrada baja en sodio.

Además de limitar el consumo de alcohol, no fumar, dormir lo suficiente y controlar el estrés. Consulta en primer lugar a tu médico si eres hipertenso, chequea siempre tu presión y cumple con la dieta indicada.

Dieta: reduce la ingesta de sodio (sal) a menos de 1.500 mg al día y aumenta el consumo de frutas, verduras, granos integrales, legumbres, semillas, nueces. Aceites vegetales y pescado, aves o carnes magras. Evita las carnes rojas, los dulces y las bebidas azucaradas.

Ejercicio: Realiza al menos 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa a la semana, como caminar a paso ligero, correr, nadar o andar en bicicleta. Limita el consumo de alcohol a un máximo de una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres.

Estrés: Encuentra formas de reducir y manejar el estrés, como la meditación, el yoga o pasar tiempo en la naturaleza. Caminar, es una de las recomendaciones, ponte tus zapatos deportivos y cumple con el ejercicio.

Mantén tu tensión arterial con estos tips

Descanso, duerme entre 7 y 9 horas por noche. Establece un horario regular de sueño y crea un ambiente propicio para el descanso. Si estás tomando medicamentos para la presión arterial alta, asegúrate de tomarlos según las indicaciones de tu médico.

Mediciones: monitorea tu presión arterial regularmente y lleva un registro de las lecturas. Si notas cambios o lecturas altas, consulta a tu médico. Habla con tu médico sobre cualquier inquietud que tengas sobre tu presión arterial y sigue sus recomendaciones.

Relajación: permanece sentado y en silencio durante unos minutos antes de tomar la lectura de la presión arterial. Si es posible, repite la medición después de unos minutos para verificar la consistencia de los resultados.

