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Hay que comer sardinas porque son una excelente fuente de nutrientes como proteínas, ácidos grasos omega-3, calcio, fósforo, vitaminas y minerales. Estos componentes benefician la salud del corazón, fortalecen los huesos, mejoran la función cerebral.

Y apoyan el sistema inmunológico. Beneficios para la salud Salud cardiovascular: Los ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos, mejorando la circulación sanguínea y la salud del corazón.

Salud ósea: Son ricas en calcio y vitamina D, lo que facilita la absorción del calcio y ayuda a fortalecer los huesos y dientes. Función cerebral: Aportan fósforo, vitamina B12 y omega-3, que apoyan el funcionamiento cerebral y pueden ayudar a reducir el riesgo de depresión.

El comer sardinas

Sistema inmunológico: La vitamina D contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Prevención de enfermedades: Su consumo se ha asociado con una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal.

Desarrollo muscular: Las proteínas de alto valor biológico que aportan son esenciales para el desarrollo muscular, por lo que son recomendables para deportistas; niños y mujeres embarazadas.

Más de este alimento

Nutrientes destacados Proteínas: Ayudan a la construcción y reparación de tejidos. Ácidos grasos omega-3: Cruciales para la salud cardiovascular y con propiedades antiinflamatorias.

Calcio y vitamina D: Esenciales para la salud ósea.Vitaminas: Contienen vitaminas del grupo B (\(B12\), \(B6\)), vitamina A, D y E.Minerales: Aportan fósforo, hierro, yodo y selenio, entre otros.

¿Por qué son una buena opción?, son una fuente de proteína saludable, baja en grasas saturadas. Son asequibles y se pueden encontrar tanto frescas como enlatadas. Son un pescado de pesca sostenible, lo que las convierte en una opción ecológica.

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