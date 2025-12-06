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Salvador Pérez le dio la victoria al Caracas con un cuadrangular en la parte baja del séptimo tramo con dos a bordo. Pérez tenía de 3-0 en el encuentro pero su primer hit del partido fue un jonrón y sirvió para darle la victoria a Leones 9×7.

Leones se fue adelante en el cierre del primer capítulo con doble de Harold Castro y sencillo de Aldrem Corredor. El Caracas suma la segunda en el cierre del segundo, con sencillo de Brainer Bonaci y doble de Wilfredo Tovar.

Magallanes se va adelante en la parte alta del cuarto, con dos corredores en las bases, Renato Núñez bateó jonrón para sumar tres carreras y poner adelante a su equipo. Pero Caracas respondió en el cierre del quinto con dos carreras para colocar el juego 4×3.

Salvador Pérez le dio la victoria al Caracas ante Magallanes

Pero Magallanes enseguida tuvo respuesta y fabricó dos carreras en la parte alta del sexto. Con las bases llenas, Luis Sardiñas es golpeado y otra carrera por elevado de sacrificio para irse adelante en la pizarra 5×4.

Caracas se ensañó contra Magallanes en el séptimo tramo, fabricando un total de cinco carreras, incluyendo el primer jonrón de Salvador Pérez. Los Navegantes descontaron con cuadrangular de Tucupita Marcano para colocar el encuentro 9×6.

En el noveno tramo, Magallanes volvió a meter presión al Caracas, con un sencillo de Tucupita Marcano colocó el cuentro 9×7. Renato Núñez tenía dos corredores en el noveno tramo pero entregó el último out del partido con ponche.

Resultados de hoy viernes

Águilas 5, Tigres 4

Bravos 6, Cardenales 5.

Tiburones 6, Caribes 2

Juegos para este sábado:

5:00 p.m. Águilas contra Tigres en Maracay

6:00 p.m. Leones contra Bravos en Porlamar.

7:00 p.m. Tiburones ante Cardenales en Barquisimeto.

Magallanes y Caribes de descanso y jugarán domingo y lunes en San Cristóbal.

PIZARRA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

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