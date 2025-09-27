Compartir

Con un doble barre bases en la novena entrada para terminar de abrir la pizarra en el Angel Stadium, el venezolano Salvador Pérez llegó a 100 carreras impulsadas por tercera vez en su carrera y segunda de manera seguida, eso, durante el triunfo de los Reales de Kansas City 9-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

NO DEJES DE LEER AHORA: LVBP: Magallanes presentó sus uniformes y Gorkys Hernández pasó a Tigres



El conjunto monarca ganaba 5-2 en el octavo inning, cuando Mike Trout conectó HR con Luis Rengifo a bordo, para poner el juego por la mínima. Sin embargo, Salvador Pérez aprovechó situación de bases llenas para conectar una slider da Sam Bachman y estrellarla contra la pared del jardín central, traer a los tres corredores y llegar a la cifra redonda.

Mike Yastrzemski agregó la novena rayita de los visitantes en las piernas de Salvador Pérez, al pegar sencillo también ante los envíos de Bachman. Es así como, Michael Lorenzen se llevó la victoria (7-11) y el derrotado fue Mitch Ferris (1-3).

Bobby Witt Jr. se fue de 5-4 con impulsada y dos anotadas, Vinnie Pasquantino de 4-1 con par de engomadas y tres producidas. Mientras tanto, Salvador Pérez alias ‘Salvy’ ligó de 3-1, y con sus tres traídas al plato llega a 1.016 en su carrera, quedando a dos de igualar a Brian McCann en el puesto 13 de todos los tiempos entre los receptores en las Grandes Ligas.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: