El venezolano Samuel Mariño ha conquistado el mundo del canto lírico, convirtiéndose en el primer soprano masculino en el Reino Unido.

Mariño comentó sobre su ocupación en una entrevista que concedió al medio BBC Mundo. “Soy cantante de opera (…)Soy Sopranista. Quiere decir que canto, muy, muy agudo”.

Allí resaltó que durante toda su carrera interpretó roles concebidos para cantantes líricos femeninos o para cantantes castrados.

Con respecto a la particularidad de su voz, dijo: “Mi laringe no bajó completamente. Por eso hablo agudo”. A sus padres le recomendaron operarlo. No obstante, se encontraron con un médico que le recomendó cantar música barroca y ahí comenzó todo.

El talento de este joven venezolano lo ha llevado a cantar en 17 naciones y desenvolverse con comodidad en 4 idiomas: español, inglés, italiano y francés.

Aunque ha cosechado éxitos, sabe que hay países donde aun su voz no es aceptada en la ópera. Reconoce que es difícil ser diferente.

A new single from my new album is out today and it’s a world premiere! So excited to share with you the music of Joseph Bologna! I hope you’ll enjoy this dramatic and passionate aria «Son amour, sa constance extreme»! Watch the full music video on @AppleMusic ! pic.twitter.com/Fc0N6p29H3

— Samuel Mariño (@samuelmarinob) April 29, 2022