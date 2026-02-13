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Un niño de nueve años de edad resultó lesionado la tarde de este jueves 12 de febrero, luego de ser arrollado por una motocicleta en el sector La Victoria, vía Puente Azul, en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes.

Niño arrollado en San Carlos

De acuerdo con los reportes preliminares, el niño fue arrollado por un vehículo de dos ruedas que era conducido por un joven de 23 años. Al lugar del siniestro acudieron rápidamente efectivos del Cuerpo de Bomberos y funcionarios de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios de manera inmediata.

Tras ser estabilizado en el sitio del suceso, el pequeño fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir evaluación médica especializada y descartar complicaciones de gravedad.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las causas exactas que originaron el accidente se encuentran bajo averiguación por parte de las autoridades competentes. Los organismos de seguridad de la entidad cojedeña se mantienen realizando las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades del caso.

Se hace un llamado a los conductores de motocicletas a extremar las medidas de precaución y moderar la velocidad. Especialmente al circular por zonas residenciales y vías de alto tránsito peatonal.

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