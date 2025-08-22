Compartir

EK, Empire Keeway, sigue su expansión con la apertura de EK San Diego 2024, C. A., el primer concesionario de la marca en el llamado municipio modelo de Venezuela y el número once del estado Carabobo. Esta apertura, más un centro de servicios en la entidad, consolidan a la ensambladora como líder del mercado de motos en Venezuela.

El nuevo concesionario está en la Av. Don Julio Centeno, Zona Industrial Castillito, cerca de la estación de servicio “y llega para estimular la actividad económica comercial e industrial de San Diego, uno de los cinco municipios de la ciudad de Valencia, donde la motocicleta es un medio de traslado muy usado para la movilidad y el intercambio de productos y servicios”, afirmó Alirio Plaza, gerente ejecutivo de Comercialización.

Por la Variante Guacara – Bárbula y por la Circunvalación del Este circulan sandieganos en sus EK. Ahora, los aficionados a las dos ruedas encontrarán sus modelos preferidos más repuestos y servicios en EK San Diego 2024 de lunes a sábado de 8 a. m. a 5 p. m. Pronto, ofrecerá también los modelos de CFMOTO marca premium de motos en Venezuela que comercializa EK, para los amantes de la alta cilindrada.

Concesionario EK en San Diego

Empire Keeway reúne más de 22 años de operaciones continuas en la industria de motos en Venezuela ensamblando en la planta de Charallave, estado Miranda, según estándares de su casa matriz Keeway Motor Group. Tiene 34 modelos en portafolios y 15 nuevos lanzados en 10 meses:

La Thunder en octubre de 2024.

En diciembre de 2024, adelantó su primera 2025: la RK 250.

En febrero de 2025, el turno fue para la TX 250GS y la Owen 200S.

Marzo fue para la Outlook 300XL y la TX 200.

Abril comenzó con el lanzamiento de QJMOTOR y sus modelos SRK 400 y SRT 550 – 700 (cada uno versiones estándar y trail).

También en abril, continuó con la Superlight 200S.

Mayo arrancó con el EK Day, el testdrive más grande de Venezuela, en el que se presentó la cruiser V302C.

Mayo también fue para la Horse II SE, “el caballo preferido de los venezolanos” .

. En julio, salió a la pista la Arsen II 200.

Falta mostrar otros de los modelos 2025: Atlas 200 Heavy Duty, Xpress 200S y muchos más. Regresan, con nuevos colores y transformaciones en diseño: Xpress 150 II, Owen 150, Matrix 150 II, Outlook II y Atlas 200.

EK da garantía de 2 años o 20 mil kilómetros – lo que ocurra primero – que cubre motor y caja. Esto equivale a rodar ininterrumpidamente 730 días (más de un año) o 17.520 horas; como viajar 20 veces entre Barcelona y Mérida, ciudades separadas por 979 kilómetros.

El nuevo concesionario de Carabobo está en Instagram como @empirekeeway_sandiego y, para atención al cliente, tiene el número telefónico 0424-4575381. Si se escribe San Diego, Valencia o Carabobo en la sección Dónde Comprar de empirekeeway.com, se desplegará el mapa con su ubicación.

