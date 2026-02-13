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En un operativo conjunto entre la Policía Municipal de San Joaquín y el Cicpc de la Delegación Municipal Mariara, fueron detenidas tres mujeres tras protagonizar una situación de alteración del orden público en pleno centro de la localidad.

Detenidas tres Mujeres en San Joaquín

El procedimiento se llevó a cabo en las adyacencias de la Plaza Bolívar, luego de que las autoridades recibieran reportes sobre conductas que perturbaban la tranquilidad de quienes se encontraban en este espacio de recreación. Los efectivos lograron disolver la irregularidad de manera efectiva, resguardando la integridad de los transeúntes y las instalaciones.

A la orden del Ministerio Público

Las tres mujeres fueron trasladadas al comando policial de la zona. Tras su detención, el caso fue remitido inmediatamente a la orden del Ministerio Público. El organismo que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades penales según el marco legal vigente.

Este despliegue forma parte de las estrategias de seguridad ciudadana orientadas a garantizar la sana convivencia y el esparcimiento en los espacios públicos del municipio.

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