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Diversas comunidades del municipio San Joaquín reportaron la interrupción del flujo eléctrico por mantenimiento desde horas del mediodía de este miércoles 18 de febrero.

La falta de energía responde a una programación de trabajos preventivos que ejecutan las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en distintos puntos estratégicos de la localidad carabobeña.

Según informaron las autoridades eléctricas, el personal técnico se encuentra desplegado realizando labores intensivas de poda de árboles. Estos hacían contacto directo con las líneas de alta tensión. Las maniobras buscan despejar el cableado y evitar cortocircuitos o averías de mayor magnitud ante la proximidad del periodo de lluvias en la región central del país.

Mantenimiento eléctrico en San Joaquín

Se espera que el servicio sea restituido de forma progresiva en los sectores afectados una vez que culminen las maniobras de despeje de vegetación. Posteriormente pruebas técnicas de seguridad.

Los habitantes de la zona se mantienen atentos a los canales oficiales para confirmar la normalización total del suministro de energía en sus hogares y comercios.

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