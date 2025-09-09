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El experimentado receptor venezolano Sandy León está de vuelta en las Grandes Ligas para su tercera experiencia de la temporada con los Bravos de Atlanta. Este regreso se produce tras la lesión del careta estelar Sean Murphy, un movimiento que los Bravos esperan les dé profundidad en una posición clave mientras Murphy se recupera.

​Hasta ahora, la temporada 2025 ha sido de escasa acción para León en las Grandes Ligas. El criollo solo ha participado en dos encuentros, con un único turno oficial en el plato que resultó en un ponche.

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Su última aparición fue el 12 de agosto contra los Mets de Nueva York, y antes de eso, estuvo en el banquillo el 22 de julio contra los Gigantes de San Francisco sin ver acción.

​Un veterano de las ligas menores

​A pesar de su limitada participación con el primer equipo, Sandy León ha sido un pilar en la filial Triple-A de los Bravos, los Gwinnett Stripers. El año pasado, luego de firmar como agente libre, el receptor pasó toda la temporada en las menores.

Este año, en 58 juegos con los Stripers, ha acumulado 43 imparables en 237 turnos, con un promedio de .181 y 10 jonrones, además de 19 carreras impulsadas y 19 anotadas.

​El regreso de Sandy León se debe directamente a la lesión de Sean Murphy, quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por un desgarro del labrum en la cadera derecha.

La necesidad de un receptor con experiencia y familiarizado con la organización hace de León la opción ideal para cubrir el puesto y ayudar al equipo durante la ausencia de Murphy.

​Movimientos adicionales en el roster

​Junto con el ascenso de Sandy León, los Bravos también realizaron otros ajustes en su plantilla. El lanzador derecho Dane Dunning fue llamado a Atlanta, mientras que el zurdo Hayden Harris fue enviado a Triple-A Gwinnett. Estos movimientos estratégicos buscan fortalecer tanto la posición de receptor como el bullpen del equipo en un tramo crucial de la temporada.

​Para Sandy León, esta es una nueva oportunidad para demostrar su valor en el más alto nivel del béisbol. A pesar de su bajo promedio de bateo en las menores, su experiencia y habilidades defensivas son su mayor activo. Se espera que su rol sea el de apoyar a los lanzadores y manejar el juego detrás del plato, al contribuir a la lucha de los Bravos por mantenerse en la cima de su división.

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