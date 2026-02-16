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La ciudad de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil, continúa sumida en el estupor tras uno de los episodios de violencia familiar más cruentos registrados en la historia reciente de la región.

Por primera vez desde que ocurrió el fatídico incidente el pasado miércoles 11 de febrero, la empresaria Sarah Tinoco Araújo rompió el silencio mediante una carta abierta publicada en sus redes sociales, abordando la pérdida de sus hijos y su esposo bajo circunstancias devastadoras.

El caso, que involucra a Thales Naves Alves Machado, quien se desempeñaba como Secretario de Gobierno del Municipio de Itumbiara, ha generado un intenso debate en Brasil. Según las investigaciones preliminares de las autoridades, Naves Machado disparó contra sus propios hijos, Miguel (12) y Benício (8), antes de quitarse la vida en la residencia familiar.

Una carta de perdón y arrepentimiento

En su declaración pública, Sarah Tinoco no solo expresó el vacío insoportable que dejó la muerte de sus pequeños, sino que también admitió públicamente haber cometido errores dentro de su relación matrimonial. «Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida», reza parte del texto, donde la empresaria reconoce haber causado tristeza en el pasado.

Sin embargo, el mensaje central de Sarah es una condena a la violencia extrema: «Nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor». La empresaria describió su realidad actual como la peor pesadilla que una madre puede enfrentar, pidiendo perdón a sus familiares y, especialmente, a sus hijos por no poder escucharlos una vez más.

Impacto y avance de las investigaciones

La publicación ha reavivado la conmoción en todo el estado de Goiás. La Policía Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer los motivos que llevaron a un alto funcionario público a cometer un doble filicidio seguido de suicidio.

Expertos en salud mental y violencia doméstica han señalado que este caso subraya la necesidad de abordar los conflictos familiares y la estabilidad emocional con urgencia.

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