Compartir

Como «fraudulentos» calificó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), algunos suplementos de Sascha Fitness.

Tras la alerta sanitaria, la entidad ordenó retirarlos del mercado colombiano, ya que no cuenta con los permisos, por lo que su comercialización es ilegal.

Yo no llegué aquí ayer, yo tengo más de 12 años trabajando en mi marca, escribiendo libros best seller, haciendo conferencias, y creando una empresa junto a mi esposo de a poquito,creciendo orgánicamente con nuestro esfuerzo, nuestros ahorros y con mucho trabajo y dedicación. — Sascha Barboza (@SaschaFitness) June 11, 2023

Sascha Fitness y sus suplementos

Sin embargo, a través de Twitter Sascha Fitness, se pronunció nuevamente por la polémica de sus suplementos, denunció que tratan de desprestigiarla.

«Yo sabía que había gente mala y malintencionada en el mundo, pero nunca me imaginé esto. Fui muy ingenua de pensar que como siempre he hecho las cosas por el camino correcto, desde niña, nunca estaría en una polémica, nunca recibiría señalamientos y difamaciones. Muchas cosas han estado circulando, he tenido que leer cosas horrorosas, absurdas, difamatorias, totalmente falsas. Ha sido más difícil para mí quedarme callada que hablar porque no le quiero dar atención a algo que no tiene ni pies ni cabeza, generado por el odio!», indicó este domingo 11 de junio.

Y si les confunde la forma en la que están los hilos en mi perfil, aquí les dejo las imágenes donde lo escribí. pic.twitter.com/8Bqsckq75K — Sascha Barboza (@SaschaFitness) June 11, 2023

Noticias24 Carabobo