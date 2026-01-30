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La actriz Scarlet Ortiz y Yull Burkle decidieron ponerle legalidad a su unión y es por ello que vendrán a Caracas a contraer matrimonio. Como es conocido ambos desde hace unas semanas habían anunciado su compromiso legal, aunque tienen años juntos.

Es por ello que la pareja que vive en Miami vendrá a Venezuela ahora que ya hay vuelos entre ambas naciones sin hacer escala para casarse en Caracas. Ambos están desde allá gestionando el papeleo para la unión matrimonial.

Hasta ahora no se sabe en cual municipio y prefectura de La Gran Caracas estarán ambos dando el “sí acepto”. No se sabe en qué fecha será el matrimonio civil, solo han informado que es pronto.

Scarlet Ortiz y Yull Burkle

También se pudo conocer que la pareja quiere estricta discreción con la boda, sin tantos invitados y estrictamente familiar. Por supuesto, se espera que inviten a su círculo de amigos en la capital.

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Ambos son muy apreciados en el medio artístico y se espera por ese momento, el cual seguro habrá algún canal o periodista de farándula invitado. Ambos han estado trabajando en productoras mayameras desde hace tiempo.

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