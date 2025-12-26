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El movimiento comercial en Valencia se espera que se active desde hoy, en las calles, avenidas, centros comerciales, actividad bancaria y en las autopistas. Por supuesto, el centro de Valencia es uno de los escenarios que se espera que comience a llenarse desde hoy.

En el centro de Valencia ya pasó la etapa de la búsqueda de juguetes, y ahora un grupo grande irá por ropa y zapatos. Es por ello que se espera que desde hoy y hasta el 31 las calles del centro poco a poco se vayan llenando.

Teniendo el mayor grupo de personas entre los días 30 y 31 que es cuando las personas poco a poco vayan a los establecimientos comerciales. Esto trae más movimiento a otras áreas como el transporte, taxis, metro de Valencia, entre otros.

De igual modo, en zonas cercanas a Valencia entre ellos Naguanagua, San Diego además de zonas como el centro de Guacara. Ya ayer el movimiento comercial fue casi nulo, salvo algunos comercios que abrieron solo por cuatro horas.

Movimiento comercial en Valencia el día de hoy

Entre hoy y mañana se espera que dicho movimiento comercial se active en varias zonas del municipio Valencia. Otro de los puntos muy concurridos es el mercado de los guajiros en el antiguo terminal de pasajeros en la zona sur.

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