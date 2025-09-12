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Un bono de 73 dólares es esperado en Patria, este forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional. El mismo es el Bono Cuadrantes de Paz y es para los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del estado.

Los funcionarios que laboran en los organismos de seguridad y prevención tendrán esta bonificación. El cual pagan siempre al mismo tiempo que el bono Corresponsabilidad y Formación como el de Cultores populares.

Ayer comenzó a pagarse el Ingreso Contra la Guerra Económica el cual es para los empleados públicos. Esta bonificación estaba pautada pagarse hoy viernes pero la adelantaron y comenzaron a pagarla ayer jueves.

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El monto que se pagó fue de 18.720, se espera que patria pague en los próximos días los otros ingresos. Como lo son Ingreso Contra la Guerra Económica para los jubilados de la administración pública como el de los pensionados.

Estos por los montos de 112 dólares como de 50 dólares, al cambio estipulado por el Banco Central de Venezuela. Como otros estipendios que irá pagando Patria entre ellos Chamba Juvenil y Somos Venezuela.

Bono de 73 dólares en septiembre

Recuerda que debes entrar a tu cuenta en la Plataforma Patria al menos dos veces al mes, verificar siempre tus datos, sobre todo el celular que tienes afiliado. Además de contestar las encuestas.

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