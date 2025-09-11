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El pago del Bono Patria de 113 dólares que lleva por nombre Bono Corresponsabilidad y Formación podría tener un monto aproximado de 17.628 bolívares. Este es una de las bonificaciones que se esperan en los próximos días.

Este va dirigido a los trabajadores de la administración pública que se encuentran en la nómina especial y los empleados de las empresas estratégicas del Estado en Venezuela. Incluyendo el personal militar y de instituciones como el Ministerio de Defensa y Corpoelec.

Ayer Patria pago la Beca Universitaria correspondiente al mes en curso, a través del sistema del Carnet de la Patria. Este tuvo un monto de 832,50 bolívares y es para los estudiantes afiliados a la Plataforma Patria.

Bono Patria de 113 dólares

En horas de la noche, el sistema canceló el pago de las promotoras del programa Parto Humanizado. Este tiene un monto de 1.100 bolívares y es para dichas mujeres que laboran en ese programa.

Como es conocido está por empezar a pagarse el Ingreso contra la Guerra Económica el cual comienza con los empleados públicos. Luego a los jubilados de la administración pública y por último a los pensionados.

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Estas bonificaciones tienen estipulados unos montos de 120 dólares para los empleados, 112 para los jubilados y 50 para los abuelos. Según lo dicho por el presidente de la República, Nicolás Maduro el 30 de abril de este año.

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