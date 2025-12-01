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Se espera por la entrega del Bono Único Familiar diciembre 2025 esta semana. Desde hoy y hasta el 5 está programado dicho pago a los afiliados al Sistema Patria. Este bono sustituye los bonos Lactancia Materna, 100% Escolaridad además del Bono José Gregorio Hernández.

El bono en el mes de noviembre tuvo una cifra a pagar de 3.330 bolívares más los conocidos bonos complementarios. Se espera que el mismo sea un poco más alto, al igual que en los bonos complementarios.

Bono Único Familiar diciembre 2025

Recordemos que esta bonificación se viene pagando desde el pasado 30 de abril. Cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro hizo el ajuste en cuanto a los ingresos contra la Guerra Económica.

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Ya a partir de mediados del mes, específicamente luego del 15 en adelante se paga el Ingreso contra la guerra económica. Primero a los empleados públicos, luego a los jubilados y a los pensionados.

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