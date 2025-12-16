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La Serie del Caribe 2026 no tendrá a tres países que son miembros de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe. México, República Dominicana y Puerto Rico comunicaron de manera formal que no estarán en el evento.

Los tres países dijeron que no se encuentran en capacidad de asistir al país. El comité organizador conjuntamente con la LVBP tenían meses planeando la misma, además de la logística como los estadios, entre otros detalles.

“La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico; República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control; no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, dice el comunicado.

La Serie del Caribe 2026

Hace 14 días la misma Confederación de Beisbol del Caribe había dado el respaldo a Venezuela para la organización de la Serie. Incluso los mismos países habían manifestado su deseo de participar.

Hasta ahora la LVBP no ha dado respuesta al comunicado emitido anoche, se espera que hoy se diga dónde se va a organizar dicho torneo de beisbol. E indican que Miami sería una sede probable.

La CBPC reconoció en el comunicado la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP); que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento.

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