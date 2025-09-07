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El mundo del internet colapsó el pasado 26 de agosto cuando, por medio de las redes sociales, la querida y famosa pareja entre el jugador de los Kansas City Chiefs y la super estrella del pop, Travis Kelce y Taylor Swift, anunciaron que se casarían.

Ahora, la incógnita ha surgido de dónde y cuándo se casarán, puesto que está por comenzar una nueva temporada de la NFL, donde Travis Kelce buscará volver a ser protagonista con los Chiefs para volver a llegar, al menos, a otro SuperBowl, mientras que Taylor Swift se encuentra en un descanso tras su exitosa gira mundial.

Taylor Swift y Travis Kelce

El portal de Page Six afirma que tienen una fuente que les han revelado que la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce sería en Rhode Island, situado en la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos. Además, las mismas fuentes mencionan que ninguno de los dos tiene prisa por la boda, pero, afirman: “Se van a casar el próximo verano en Rhode Island. Ella tiene prisa por tener hijos”.

De igual forma se menciona que el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, está deseoso de que la pareja termina eligiendo ese lugar para su boda, lo cual sería un impacto mediático brutal. “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares del mundo para celebrar bodas, por decirlo de alguna manera”, comentó McKee en una nueva publicación del anuncio de boda de la pareja en las redes sociales durante semana pasada.

Noticias 24 Carabobo

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