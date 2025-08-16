Compartir

Un hombre que se hacía pasar por funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quedó detenido durante un operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo efectuaron agentes de la División Contra la Delincuencia Organizada.

El detenido, quien no fue identificado, enfrenta cargos por los delitos de usurpación de funciones, porte ilícito de armas de fuego y asociación para delinquir.

La aprehensión se llevó a cabo en la carretera La Panamericana, sector San José del municipio Independencia, estado Yaracuy.

En las investigaciones, se reveló que el individuo se presentaba como funcionario activo de la PNB con el rango de Primer Oficial.

Tras la aprehensión, las autoridades remitieron el caso al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Durante el procedimiento se le incautó un arma de fuego, un chaleco, un teléfono celular, municiones, así como otros elementos de interés criminalístico.

