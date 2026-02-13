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Un hombre se hizo viral por rescatar a sus gatos y pollos en Córdoba, Colombia. Las lluvias han continuado en esa zona del vecino país, dejando además varios fallecidos. Pero las personas siguen luchando por rescatar a los que siguen en las casas y los animales.

Unos baldes bastaron para poder traer a sus gatos como a sus pollos a una parte más segura. El hombre dijo que eran sus mascotas y tenía el deber de rescatarlos. El departamento de Córdoba ha seguido en emergencia.

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Se hizo viral por rescatar a sus gatos y pollos en Colombia

El invierno ha sido uno de los más fuertes y los animales domésticos han tenido que subir a los techos esperando por comida como por ser rescatados. Muchas personas han tenido que organizar jornadas para ubicarlos en zonas seguras.

Además de las personas, animales como caballos o vacas han servido también para rescatar a los gatos como a los perros.

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