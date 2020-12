SE IMPUSO EL NOBLE PUEBLO CHAVISTA

Tal y como estaba previsto se realizaron, sin contratiempos, las elecciones parlamentarias el pasado domingo 6 de diciembre con una gran victoria para la revolución bolivariana, una jornada que se desarrolló en medio de dificultades y de una crisis en el país derivada del bloqueo, las sanciones, el sabotaje interno, escenario el cual quiso aprovechar la oposición para pretender darle carácter de plebiscito y soñar a la salida del Presidente de la República Nicolás Maduro, pero una vez más la oposición sigue siendo minoría ante los votos del Gran Polo Patriótico y sale derrotada en esta contienda electoral, aunque lograron un número menor de diputados a la Asamblea Nacional, eso es parte del juego democrático, las y los chavistas conscientes y leales al proceso nos levantamos bien temprano para ejercer nuestro voto, me correspondió hacerlo en mi histórico centro electoral ubicado en el municipio Naguanagua, pude observar el acompañamiento impecable de la milicia bolivariana en el cuidado de las y los electores aplicando y haciendo cumplir las medidas de bioseguridad a las afueras de los centros de votación, colocando el gel antibacterial, el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla. En el estado Carabobo, se logró el triunfo de todos los candidatos y candidatas tanto voto lista como por circunscripciones, en voto lista entraron los cinco diputados de la revolución: José Gregorio Vielma Mora, Saúl Ortega, Edgar González, Héctor Agüero y Bussy Galeano. En cuanto a los circuitos resultaron ganadores: Circuito 1 Juan Samuel Cohen con un porcentaje de participación electoral de 29%, en el circuito 2 Jesús Santander (Podemos) y el joven Reinaldo Rodríguez con una participación de electores de 30 %, en el circuito 3 Alexis Ortilez y Juliana Ruiz (Tupamaro) en el circuito 4 Los Guayos y Carlos Arvelo arrasó el candidato Enrique Ramos con una participación de 33,36% la más alta registrada en el estado Carabobo, mientras que en el circuito 5 salieron triunfadores: Ekalov González, Blanca Rodríguez, Yonder Silva y Maritza Guzmán. Obviamente este evento electoral hay que analizarlo profundamente y con la seriedad que reviste, considerando que el año próximo está prevista la elección de gobernadores, hubo debilidad en muchos aspectos, en la estructura del partido, las divisiones internas a todo nivel, gente que no se montó en hacer la tarea política, no se activaron las Unidades de Batalla Bolívar Chávez Ubch, las estructuras del Clap, falló la movilización, yo pude hacer un recorrido el día de las elecciones acompañado de un camarada por varios mega centros electorales de la ciudad de Valencia, Santa Rosa, Rafael Urdaneta, allí converse con varios jefes de UBCH y Jefes de Comunidad, me manifestaron que no se les cumplió con varios ofrecimientos necesarios para ese día de las elecciones, tales como vehículos los cuales nunca llegaron, eso afecto la movilización de electores chavistas, a quienes tenían carro se les ofreció combustible, pero tampoco vieron ni una gota de gasolina, fallo la logística, de allí que Valencia registro baja participación en comparación con otros procesos, de hecho el estado Carabobo registro una participación general de 28.41 por ciento, mucho se debió a que no se movilizo a la gente, pero pese a esas fallas, a no tener gas doméstico, sectores sin electricidad, sin transporte, el pueblo sigue siendo noble y salió a votar resteado para dar un respaldo al Presidente Nicolás Maduro, se hicieron jugarretas que se dieron a última hora, como el caso de la parroquia Miguel Peña para favorecer a una candidata que iba detrás de la ambulancia, apareciera como la más votada, y un candidato conocido en las comunidades por vender los perniles en las navidades pasadas resultó con más votos que el joven Ekalov González, a quien pretendieron perjudicar, supe de una diputada electa que celebró con su grupito de aduladores y colgó las imágenes en sus redes, mientras que a los miembros de las Ubch que trabajaron por sus votos ni un refresco le dieron, repito, que pese a esas tramoyas todos resultaron triunfadores y ahora tienen un compromiso mayor ya no solo es celebrar que son diputados de la República Bolivariana de Venezuela, sino que además de la viajadera a Caracas, deben mantenerse en la calle, en esas comunidades que recorrieron durante la campaña, sin defraudar a esa gente que los respaldo, el año que viene 2021 es electoral, como lo dijera Diosdado Cabello en el programa “Con el Mazo Dando” se deben corregir las fallas cometidas y redoblar los esfuerzos para continuar en victoria, aclaro que las críticas que desde esta columna hago son constructivas y se conjugan a favor de la revolución y del proceso, no contra nadie en lo personal. Las elecciones de alcaldías dicho por el mismo Presidente Nicolás Maduro quedaron previstas para el año 2022, por lo que más de un alcalde brinco de alegría en una pata; por cierto que en el cierre de campaña en Carabobo acto político al que vino el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, varios alcaldes se molestaron porque los bajaron de la tarima, en realidad bajaron a más de uno que pretendió figurar, pero Diosdado Cabello pidió que solo estuvieran arriba en tarima los candidatos y candidatas como tenía que ser, solo se mantuvo el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, jefe político y anfitrión en el estado a quien vimos acompañando a Diosdado Cabello. Ya una vez electos los diputados del estado Carabobo les corresponde el 5 de enero tomar posesión y juramentarse en la Asamblea Nacional, a legislar para el pueblo, y desde esa importante tribuna ser representantes de los intereses de las y los carabobeños. DENUNCIA: Varios propietarios de puestos de comida rápida (parrillas) que llevan años apostados frente y en los alrededores al estadio de beisbol José Bernardo Pérez de Valencia, me hacen la denuncia de que vienen siendo visitados por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia quienes les están exigiendo a cada dueño de puesto paguen la suma de 500 dólares para que puedan estar instalados en esa zona, o pagan o tienen que retirar los puestos de comida del lugar, es la advertencia que de manera tajante recibieron. RATIFICADO: Por unanimidad de la bancada revolucionaria fue ratificado en la presidencia del Concejo Municipal de Naguanagua, Germán Tarazona, el popular Gocho, para el periodo 2021, lo que quiere decir que continúa sumado al trabajo político en la gestión municipal acompañando al alcalde Gustavo Gutiérrez, el trabajo y la moral revolucionaria del Gocho es su mejor carta de presentación. DATO: Que curioso que un grupo de personas que se dicen ser chavistas, que comen de la revolución, entre ellos funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas, otros que son funcionarios de alcaldías y demás entes de gobierno en Carabobo, el día 10 de diciembre, en bandada se hayan sumado a la aplicación Telegram. Me pregunto: ¿Será para participar en la consulta de Guaido?. Nada de extraño tendría. INAUGURACIÓN: Este jueves 17 de diciembre la reconocida médico pediatra carabobeña, Dra. Glenda Chávez, inaugura su Centro de Diagnóstico y Tratamiento Pediátrico, el cual lleva su nombre, está ubicado en el Instituto Docente de Urología Valencia (Frente a la Clínica La Viña) este centro equipado con tecnología de punta, ofrecerá atención especializada de médicos en el área pediátrica, enfermeras, atenderá en un horario de 8:00 a:m hasta las 6:00 de la tarde, consultas en pediatría general, vacunación, neumonología, terapia, nutrición, entre otros servicios. Conociendo de la trayectoria y el profesionalismo de la Dra, Glenda Chávez les recomiendo, pueden seguir su cuenta en instagram: @draglendachavez.

Hasta aquí por hoy, nos leemos en enero del 2021, deseándoles una feliz navidad, un año nuevo lleno de éxitos, paz y abundante salud. Comentarios e información vía correo electrónico: [email protected]