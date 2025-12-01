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Para la renovación de cédula de tercera edad en el SAIME, los adultos mayores de 60 años no necesitan cita y deben acudir directamente a cualquier oficina del SAIME. Con copia de su cédula (vencida o deteriorada).

Proporcionar un correo electrónico y número de teléfono para notificaciones. No es necesario presentar la partida de nacimiento ni otros requisitos complejos para este tipo de trámite. Los abuelos no necesitan horario específico.

Renovación de cédula de tercera edad

Requisitos: Copia de la cédula de identidad: Puede ser la misma cédula laminada, aunque esté vencida o deteriorada.

Número de teléfono y correo electrónico: Deben ser proporcionados para que el funcionario pueda realizar la solicitud y para recibir notificaciones sobre la entrega del documento.

Proceso

Acudir a una oficina del SAIME: No es necesario sacar una cita previa, pueden dirigirse directamente a cualquier oficina del SAIME durante el horario de atención.

Presentar los requisitos: Entregar la copia de la cédula y proporcionar los datos de contacto solicitados al funcionario.

Captación de datos: El funcionario tomará los datos personales y la dirección para proceder con la solicitud.

Retiro de la cédula: Se asignará una fecha para el retiro del documento, que generalmente no es el mismo día y puede tomar unos días hábiles.

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