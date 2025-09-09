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Un trágico accidente de autobús la tarde de este lunes en el estado Bolívar dejó al menos 10 personas fallecidas, con reportes que indican que seis de ellas murieron calcinadas dentro del vehículo.

El autobús, que había partido de Ciudad Bolívar con destino a la Gran Sabana, volcó por causas aún desconocidas, desatando una emergencia que movilizó a las autoridades.

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Los reportes preliminares señalan que, además de las seis víctimas que quedaron atrapadas, otras cuatro personas fallecieron en el sitio tras lograr salir del autobús.

Este devastador suceso movilizó rápidamente a diversas comisiones, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y personal de Gestión de Riesgo, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.

La prioridad fue asegurar la zona y levantar el siniestro, mientras se iniciaban las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

El siniestro también dejó un saldo de 18 heridos, entre ellos 11 adultos y 7 niños, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital «Dr. Edwin Lailow» en Guasipati.

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