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Un choque múltiple que involucró a tres vehículos particulares causó un cierre parcial en la Autopista Regional del Centro (ARC) a la altura del kilómetro 124, en sentido hacia La Capital.

El suceso, registrado alrededor de las 3:40 de la tarde de este viernes, fue atendido de forma expedita por un contingente de los Cuerpos de Seguridad y del equipo de Operaciones Viales.

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​La rápida respuesta en la ARC permitió desplegar un dispositivo de seguridad para mitigar los riesgos en el lugar del hecho.

De inmediato, se procedió a la evaluación prehospitalaria de los conductores y ocupantes de los tres automóviles. Afortunadamente, no se registraron lesionados ni daños a la propiedad pública, según confirmaron las autoridades presentes.

​Tras las labores de movilización de los vehículos y la mitigación de cualquier riesgo adicional, el tramo afectado fue reabierto, normalizando el flujo vehicular en la importante arteria vial.

La actuación oportuna de los organismos de seguridad fue clave para evitar consecuencias mayores en un punto de la vía de alta concurrencia de la ARC.

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