No tenemos en la actualidad a los mejores peatones tampoco a los mejores conductores y sería bueno empezar desde ya a ser mejores ciudadanos de verdad. Amar al país también es eso, también es cumplir las leyes… sobre todo las de tránsito.

No es nada más el tirar el papel al piso, no es comerse la luz del semáforo, es manejar bajo el marco de las leyes. Es hora de evitar los accidentes de tránsito y saber que manejar es una responsabilidad no una “irresponsabilidad”.

Si nos vamos a la historia, recuerdo las campañas de Renny Ottolina diciendo a las personas sobre las consecuencias de manejar a alta velocidad; como a creernos dueños de las vías, calles y avenidas.

Y no hemos cambiado desde finales de los setenta a esta parte. De hecho, es algo que debemos corregir como ciudadanos. Sea de noche, de día… vemos como la gente circula a alta velocidad, y no les importa si el semáforo está en rojo, verde o amarillo.

De hecho, es algo que vemos en los cuatro puntos cardinales del país, la gente corre al mejor estilo de Rápido y Furioso. No quieren respetar el semáforo y menos señales de tránsito de algún tipo. En otras palabras queremos manejar como queremos.

Mejores conductores

A lo largo de los últimos 50 años en Venezuela se han hecho cualquier tipo de campañas para crear conciencia vial y seguimos viendo los mismos errores. Se han ofrecido planes por parte de gobiernos regionales que tampoco han llegado a establecerse, como tampoco a conocerse.

Es hora de que cada habitante de este país que conduzca un vehículo, sea liviano, de carga o de transporte maneje como debe ser; enmarcados en la ley, respetemos el semáforo y evitemos tantos accidentes.

Venezuela está a nivel mundial en el tercer lugar de accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes. Cifra que tenemos que debemos borrar con buenas acciones al volante, ya es hora de hacerlo. ¡Maneja con responsabilidad!

Noticias 24 Carabobo

