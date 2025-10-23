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Sean “Diddy” Combs supuestamente fue agredido en su celda con un cuchillo. Aunque no se ha dado la fecha exacta del presunto ataque este ocurrió hace poco en la prisión donde este se encuentra recluido.

Un amigo cercano al rapero al parecer dio la información a los medios estadounidenses. Desde julio de este año Combs estaba esperando condena, este está en una cárcel pero al parecer uno de los internos quiso agredirlo.

Diddy se encuentra en el Metropolitan Detention Center en Nueva York, las autoridades penitenciarias no han afirmado que dicho ataque sea cierto. Se dice que el ataque que sufrió ocurrió en horas de la madrugada.

Sean “Diddy” Combs supuestamente fue agredido con un cuchillo

Al parecer este se encontraba dormido, cuando despertó, de repente había un sujeto apuntando con un cuchillo a su garganta. Supuestamente era un arma blanca improvisada y lo hizo con el fin de causarle una agresión fuerte al rapero.

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Las autoridades norteamericanas no han dicho nada al respecto acerca del ataque, como de la salud del rapero. Esto además ha generado mucha preocupación en el entorno del rapero.

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