Sebin Adelanta Investigación Contra Alcaldes Y Funcionario

Ante la denuncia formulada por el conductor del programa «Con el Mazo Dando», Diosdado Cabello, en su edición 330 con motivo del séptimo aniversario del programa líder y referencia de la revolución bolivariana, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) dijo que le entregó al director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, Gustavo González López sendas denuncias que involucran presuntamente en hechos graves de corrupción a dos alcaldes del chavismo y a un funcionario, quiénes según palabras de Diosdado Cabello «cambiaron su modo de vida, ahora son millonarios, tienen casas en resort y cosas raras». Apenas Cabello Rondón anunciaba en vivo y directo la denuncia las redes sociales se encendieron en relación al caso, obviamente que más de uno comenzó a sudar frio, sobre todo quiénes tienen «rabo de paja» y saben que en algún momento van por ellos. El director del Sebin González López desplegó con la agudeza, certeza, precisión y la contundencia que caracterizan los procedimientos que llevan a cabo dichos funcionarios, se activaron en torno a investigar a los dos alcaldes y al funcionario que se encuentran en el informe de inteligencia que Diosdado Cabello venia sustentando de datos que de buena fuente fueron recabados, se desconoce de quien se trate y seguramente en los próximos días habrá un pronunciamiento al respecto, confiemos en la veracidad y la capacidad de inteligencia del Sebin para esclarecer estos hechos y concluir un expediente que de seguro generará alguna acción de tipo penal. Pero mientras corría la denuncia de Diosdado Cabello por las redes sociales con la velocidad del «correcaminos», se hacía viral en el estado Carabobo vía red social Whatsapp, una denuncia pública sobre un joven alcalde quién supuestamente posee cuantiosas propiedades, casas, vehículos y rodó un vídeo de una finca de grandes dimensiones al mejor estilo de la serie «Falcon Crest», ubicada en el sector La Guamita vía a Montalbán. Hubo mucho ruido en relación a esto me llegó la información de la supuesta presencia en la zona de funcionarios del Sebin se habría realizado sobrevuelo con dron al interior de la finca. Los numerosos grupos de WhatsApp de la zona norte de Valencia estuvieron a reventar, comentaban: «Una cosa es el gobernador Rafael Lacava quien tiene clase, dinero de cuna, se viste bien, ropa de marca, habla varios idiomas, y otra cosa es un alcalde que de ser pelabola ahora sea millonario porque si algo sabe reconocer la valencianidad rancia y oligárquica, es quién por su apellido tiene clase y dinero de nacimiento”. Lo que sabemos de fuentes de inteligencia es que están en Carabobo haciendo investigación a varios alcaldes y funcionarios, esto no es nuevo, en esta misma columna he venido haciendo referencia de manera seria y responsable de algunas situaciones irregulares, con datos precisos, pero más allá de que a un alcalde le moleste, le ofusque la verdad, se trata de periodismo serio y de causa revolucionaria, porque como dice Diosdado Cabello: «al que le guste el dinero, los lujos, sea empresario, pero no funcionario público, volverse rico con el dinero del pueblo». Cabe resaltar que la lucha contra la corrupción es una bandera de la revolución, así lo han asumido en una cruzada el Presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Comentaba un sabio que la corrupción es como un cáncer y hay que evitar que el mismo haga metástasis y eso es lo que se quiere. TRAIDOR: Lo que me llega de mis fuentes de la alta política es que detrás de toda la información que se filtró en redes sociales sobre el alcalde, su esposa, y sus propiedades, están metidas las manos de alguien muy cercano y que maneja información certera, incluso no se descarta de alguien que maneja el tema de la seguridad, porque todos los datos (cédula, contratos, ubicación de propiedades y pare de contar, habrían sido aportados por quién o quiénes sueñan con esa alcaldía, voy más allá, hubo una reunión de dos personajes, uno más malandro que el otro, y allí comentaron: «Si a este le ponen los ganchos, yo sería el alcalde encargado». Ahí se los dejo. CASO DIPUTADO: De buena fuente me llega la información de un diputado del estado Carabobo que invitó a varios de sus colegas parlamentarios a comer a una arepera en Caracas, allí entre arepas y batidos, les dijo a varios de los presentes que los tiene en una lista para ser los posibles candidatos a alcaldes en el estado Carabobo, incluyéndose el quién aspira la alcaldía de Valencia, por lo que tendrá seguramente que enfrentarse políticamente a Alejandro Marvez, candidato consentido del gobernador Rafael Lacava a la reelección. A una diputada del Clec, que hace unos días le celebraron su cumpleaños le prometió que será la candidata a la alcaldía del municipio Libertador, pues según al alcalde «invisible», que no es otro que Juan Perozo, se le termina su largo período en el poder pese a no ser del Team Drácula. A un joven diputado que resultó electo por el circuito 5 piensa lanzarlo para el municipio Los Guayos, mientras que a un joven diputado quién fue electo por el circuito 2 iría para la alcaldía de Guacara, mientras que al diputado del circuito 3 lo apoyaría para la candidatura a la alcaldía del municipio Naguanagua, a un dirigente de apellido Sánchez para que sea candidato por Juan José Mora. Cuenta la fuente que este diputado haciendo alarde de su poderío en Carabobo promueve estas reuniones en un plan de avanzar en la conquista del poder político absoluto en el estado y ser el próximo alcalde de Valencia; pero sería iluso e inmadurez política pensar que basado en la confianza indiscutible ganada con el gobernador Rafael Lacava le facilitaría el camino, no ha comprendido este diputado, a quién califican de arrogante y prepotente, que el objetivo supremo para Carabobo es la reelección del gobernador Rafael Lacava y en esa dirección deben estar enfocados los esfuerzos. Digo yo. CASO JACOB GREY: Que corta le duro la carrera política a Jacob Grey quién a sus 33 años de edad, le fueron puestos los «ganchos» por estar metido hasta los tuétanos en una putrefacta corrupción en Pdvsa Gas Comunal, el mismo Presidente de la República Nicolás Maduro, lamento que éste joven salido de las filas de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, se haya corrompido de tal manera, arrastrado por la ambición, era algo torpe en el discurso pero muy habilidoso para hacerse del dinero del pueblo, de un tiempo para acá vivió en el derroche de lujos, por cierto que una Comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en los allanamientos a propiedades del hoy detenido llegaron a un apartamento en Las Vegas, municipio Los Guayos, propiedad de Jacob Grey en el que presuntamente tenia encuentros con una amante, además incautaron varias camionetas de lujo Fortuner 2020. Pero eso no queda ahí, Jacob Grey es uno de los tantos, el caso de la corrupción con la venta en dólares de las bombonas del gas doméstico salpica al estado Carabobo y algunas «mafias» que se lucran, con la necesidad del pueblo, porque se trata de un servicio para el bienestar de la familia, cocinar los alimentos de los niños, niñas, las tantas denuncias reposan en un informe de inteligencia que desde Caracas se conocen de personas que han tenido que pagar 5 dólares por la bombona de 10 kilos, 10 dólares por el cilindro de 18 y 15 dólares por la grande de 43 kilos, aunque existen casos de quiénes en el desespero y la necesidad han pagado hasta 30 dólares, pero el “negocio redondo” está con la distribución a nivel de empresas, sector comercio, edificios residenciales por cuanto los montos llegan a ser exorbitantemente altos en dólares. Maduro exhorto al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a que sea implacable contra esos personajes que «dilapan, despilfarran, robando al pueblo, camuflados de chavistas, el gobierno no lo va a permitir». Dijo Nicolás Maduro quien está liderando como Jefe de Estado, conjuntamente con las instituciones y los organismos de administración de justicia, el plan contra la corrupción. El Ministerio Público anunció hace unos días la detención de una funcionaria de Pdvsa Gas Comunal, porque las gandolas de gas, se facturaban a nombre de una empresa encargada de la distribución de gas a precio subsidiado pero las mismas eran vendidas en miles de dólares. Por cierto una fuente judicial me revela que Jacob Grey en el mes de diciembre, el día 5 específicamente, le envió una gandola a la planta Ángel Aguiar ubicada en la población de Bejuma a un ex constituyentita de apellido Lara, quién para más señas aspira la alcaldía del Municipio Bejuma. Este ciudadano distribuyó el gas entre familiares, amigos y comerciantes de la zona, sin ningún criterio gerencial y administrativo, es decir, a su antojo. El fiscal Tarek William Saab está tras el desmantelamiento de esta trama de corrupción de tal magnitud que seguramente faltarán esposas para poner tras las rejas a más de uno. POLIBEJUMA: Tal parece que los fulanos cambios en la dirección de la Policía Municipal de Bejuma, ha sido peor el remedio que la enfermedad, no conforme con las denuncias hechas por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sobre las irregularidades en dicho cuerpo policial como la presunta extorsión, las mismas no cesan, de buena fuente me llegó la información de que en días pasados a un ciudadano asiático se le pretendió «vacunar» en dólares con la mala suerte que dicho ciudadano al que le habían dado horas para que buscara el fajo de billetes verdes, es conocido de un familiar del diputado presidente de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño y el chino sudando frio tuvo que denunciar. Es decir, se comieron la luz, caso que habría llegado al mismísimo Ministerio de Interior, Justicia y Paz, siendo así que siguen ocurriendo estas prácticas no cabe duda que el nuevo director de Polibejuma tendrá debut y despedida. DISPOSITIVO SEGURIDAD: En el estado Carabobo fueron desplegados 8.124 efectivos policiales en el marco de los Carnavales Bioseguros 2021, en un operativo de articulación de la Zona de Defensa Integral (ZODI) al mando del Vicealmirante William Wesselosky, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la gobernación. En el caso de Valencia me hizo llegar vía correo electrónico el director de la Policía Municipal, abogado comisionado, Francisco Quiñonez, el reporte de 600 funcionarios que se mantienen desplegados durante estos días de asueto de carnaval, en diferentes puntos de la ciudad, espacios turísticos y de esparcimiento como Cerro El Casupo, Parque Fernando Peñalver, en zonas comerciales, en la protección y resguardo de la ciudadanía, en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, patrullaje permanente, en motocicletas, radiopatrullas, bicicletas, carritos cuatro ruedas y funcionarios apostados en puntos estratégicos. Resaltó Francisco Quiñonez que todo el operativo de Polivalencia se efectúa priorizando los Cuadrantes de Paz en comunicación directa con la comunidad. RED HOSPITALARIA: El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, puso en marcha desde la sede del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, el Plan de Recuperación Hospitalaria, el cual consiste en desplegar un dispositivo de Fuerza de Tarea Especial Dr. José Gregorio Hernández, se trata de la conformación de un equipo multidisciplinario que tendrá la responsabilidad de rehabilitar en tiempo récord la infraestructura de la red de salud pública en el estado. El gobernador Lacava anunció que los esfuerzos y los recursos en el contexto de este plan están destinados para tres centros hospitalarios como lo son el Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia (CHET) y el Hospital Simón Bolívar en Mariara, Diego Ibarra.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 15 de Febrero

información vía correo electrónico: [email protected]