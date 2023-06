La Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos presentó una demanda contra Binance; su plataforma en los Estados Unidos y Changpeng Zhao (CZ) en el Tribunal del Distrito de Columbia este 5 de junio.

4.

Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.

We will issue a response once we see the complaint. Haven’t seen it yet. Media gets the info before we do.

🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 5, 2023