Compartir

¿Quieres que tus rosas luzcan frescas y vibrantes por más tiempo? Un truco casero que ha pasado de generación en generación es agregar azúcar al agua del jarrón. Pero, ¿qué hay de cierto en esto?

Según expertos en jardinería, el azúcar puede ser un aliado para prolongar la vida de tus rosas. Al igual que los humanos, las plantas necesitan energía para vivir. El azúcar proporciona a las rosas la glucosa que necesitan para mantenerse fuertes y saludables.

¿Cómo funciona?

Cuando cortamos una rosa, esta deja de recibir los nutrientes que obtenía de sus raíces. Al agregar azúcar al agua, le estamos proporcionando una fuente de alimento adicional. Esto ayuda a la rosa a mantener su energía y a retrasar el proceso de marchitamiento.

¿Cuánto azúcar agregar?

La cantidad de azúcar recomendada es de 2 cucharaditas por cada litro de agua. Es importante disolver bien el azúcar para que las rosas puedan absorberlo correctamente.

Además de agregar azúcar al agua, es importante cambiar el agua del jarrón cada día y cortar los tallos de las rosas en diagonal para que puedan absorber mejor el agua. También es recomendable mantener las rosas en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa.

¿Las rosas sienten el cariño?

En el mundo de la jardinería, existen diversas creencias sobre el cuidado de las plantas. Una de ellas es que las rosas, en particular, pueden sentir el cariño de sus dueños. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto?

Según expertos en biología vegetal, las plantas no poseen un sistema nervioso central como los animales, lo que les impide experimentar emociones de la misma manera. No obstante, esto no significa que no sean sensibles a su entorno.

Las plantas pueden percibir estímulos como la luz, la temperatura, el agua y el tacto. En respuesta a estos estímulos, pueden liberar ciertas hormonas que regulan su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, se ha observado que algunas plantas crecen más rápido y saludables cuando se les habla o se les acaricia suavemente.

En el caso de las rosas, es posible que el cariño y la atención que les brindemos se traduzcan en un mejor cuidado, lo que a su vez favorecerá su crecimiento y floración. Esto podría dar la impresión de que las rosas «sienten» nuestro cariño, pero en realidad se trata de una respuesta a estímulos ambientales.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios