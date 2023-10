Compartir

Son muchísimas las personas que pasan la mayor parte de su tiempo en el hogar. Después de todo, se trata de un espacio privado en el que uno puede descansar y estar a gusto. También está la opción de recibir invitados, ya sean amigos o familiares, para pasar momentos más que agradables.

Al llevar a cabo grandes reuniones, lo más común es que se llene el comedor. Esto se debe a que es el espacio perfecto para este tipo de actividades. Ahí uno puede comer, jugar juegos de mesa, ver películas, charlar, entre tantas cosas más.

Por este motivo, es fundamental que nuestro comedor esté diseñado para sorprender a quien ponga un pie dentro. ¿Cómo conseguimos dicho efecto? Es más sencillo de lo que parece; se consigue a través de unos buenos muebles y con la decoración.

A continuación, vamos a contarte todo lo que necesitas saber para elegir los mejores muebles de comedor. De esta forma, crearás un lugar bellísimo para pasar el tiempo solo o acompañado. Si te interesa saber más del tema, sigue leyendo.

Todo lo que se necesita para el comedor soñado

En términos generales, los comedores necesitan de buenos muebles que habiten el espacio. Estos muebles tienen que estar en concordancia los unos con los otros, es decir que debe haber un estilo homogéneo que de una sensación de coherencia y, como consecuencia, de armonía.

Si bien uno perfectamente podría ir comprando cada mueble por separado (primero una mesa, luego las sillas, más adelante otras adiciones), también es verdad que resulta mil veces más cómodo recurrir a un juego de comedor.

En la actualidad, el mercado cuenta con juegos de comedor sumamente variados. Esto significa que puedes dar riendas sueltas a tu imaginación y ponerte creativo para dar lugar a un espacio que sea tan atractivo como único.

Veamos, de todas formas, algunos consejos a tener en cuenta a la hora de elegir tu juego de comedor. Al seguirlos, te aseguras de que estás tomando la decisión correcta, lo cual te dará mayor tranquilidad a la hora de ejecutar la compra.

Tamaño: el primer paso que toda persona debería tomar cuando está pensando en llenar un espacio con muebles es tener las medidas de dicho espacio. ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho de la habitación? Solo así podrás elegir, a modo de ejemplo, una mesa que encaje a la perfección. No hay nada peor que comprar una mesa demasiado grande o demasiado pequeña para el lugar. También recuerda que se recomienda dejar unos cien centímetros de espacio alrededor del juego de comedor para que tanto tú como tus invitados estén cómodos y puedan moverse con libertad. Más allá de las dimensiones de la habitación, el tamaño del juego dependerá de cuántas personas sueles recibir en tu hogar.

para que tanto tú como tus invitados estén cómodos y puedan moverse con libertad. Más allá de las dimensiones de la habitación, el tamaño del juego dependerá de cuántas personas sueles recibir en tu hogar. Forma: otro punto importante a examinar es el de la forma de los muebles, principalmente de la mesa. Si estás en un espacio reducido, entonces una mesa redonda o cuadrada es perfecta. Ambas proporcionan un ambiente acogedor y se adaptan a múltiples estilos de interior. Como si esto fuera poco, son perfectas para interacciones sociales. Por el otro lado, si tienes espacio de sobra, puedes optar por mesas ovaladas o rectangulares. Son más atrevidas y, por lo tanto, impresionantes. Se sugiere elegir un modelo con patas delgadas para que haya más lugar para sillas.

Tipo de sillas: las sillas vienen en varios diseños diferentes. Algunas son giratorias, otras están tapizadas, se pueden elegir bancos o taburetes como alternativa, etcétera. Debes elegir las que mejor se adapten a la mesa.

Estilo: como ya dijimos antes, el tema del estilo es crucial. Tiene que haber coherencia entre los distintos elementos. Una decoración muy moderna con un juego de comedor clásico va a desentonar y producir un choque a la vista poco placentero. Define tu estilo y usa los muebles y la decoración para exaltarlo.

Cabe destacar que, hoy en día, está muy de moda el juego de comedor de madera. Se debe a varios motivos, pero uno de los principales es que la madera es un material durable, resistente y que se ve de maravilla en cualquier parte. Sin lugar a dudas, es una excelente opción.

Habiendo dicho esto, resulta pertinente señalar que estos juegos no suelen ser baratos, ya que incluyen un gran número de artículos. Sin embargo, no hay razón por la cual preocuparse dado que el Cyber Wow está cada vez más cerca.

Sobre Cyber Wow Perú

¿A qué nos referimos al hablar de Cyber Wow? Se trata ni más ni menos que de que de uno de los eventos de comercio electrónico más importantes en todo el país. La manera en la que funciona es que distintas empresas se reúnen para vender sus productos con ofertas imperdibles.

Así es, las ofertas del Cyber Wow lo dejan a uno verdaderamente boquiabierto. Por lo tanto, representa la ocasión ideal para llevar a cabo la compra de distintos muebles, o de juegos enteros; sin mencionar que son muchos más los productos disponibles: electrodomésticos, celulares, prendas de ropa, entre otras cosas.

Entonces, ¿cuándo es el Cyber Wow? Su tercera edición del año tendrá lugar del 23 al 27 de octubre. Toma el calendario y agenda esas fechas, o ponte un recordatorio en el celular para que no se te pase por alto.

No te pierdas del Cyber Wow 2023. Garantizamos que no te vas a arrepentir de participar del mismo, sino todo lo contrario. Quedarás más que complacido. Además, somos conscientes de que hay muchas personas a las que no les gusta comprar por internet, pero este evento es cien por ciento seguro, sobre todo cuando se utiliza un sitio web de confianza como es el caso de Falabella. ¡No tienes más excusas! ¡A por todo!

¡Éxitos!

Si todavía necesitas un poco más de inspiración para montar la habitación perfecta, te recomendamos visitar distintos lugares o ver fotos en internet para determinar qué objetos y espacios llaman tu atención. A modo de ejemplo, unas imágenes de Pueblo Santo seguro te inspirarán por la decoración cálida que posee.

Teniendo en cuenta todo lo que aquí hemos compartido, tenemos absoluta certeza de que transformarás tu casa en un hogar, listo para recibir a cuantas personas desees y sorprenderlas con tu estilo y originalidad. No permitas que nada te detenga y deja volar la imaginación.