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Secuestradores pagarán pena de 30 años de prisión por cometer ese delito, uno en el Área Metropolitana de Caracas y el otro en el estado Miranda. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Informó el Fiscal que el Ministerio Público logró Sentencia Condenatoria a 30 años de Prisión, en contra del sujeto Marvin Maestre. Por los delitos de secuestro agravado, asociación para delinquir y uso de adolescentes para delinquir.

Dicho delincuente en la urbanización Macaracuay secuestró a un ciudadano exigiendo una alta suma de dinero a cambio de su liberación. Este pagará por este hecho.

Secuestradores pagarán esta pena por cometer ese delito

También informó el Fiscal que se logró sentencia condenatoria a 30 años de prisión, en contra del sujeto Juan Silva. Por los delitos de secuestro agravado, asociación para delinquir y robo agravado de vehículo.

Dicho delincuente pertenecía a una banda delictiva, quien junto a otros criminales secuestraron a un ciudadano. Solicitando una gran suma de dinero a cambio de su libertad.

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